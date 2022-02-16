РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 фев. В 33-ю годовщину со дня вывода советских войск из Республики Афганистан память участвовавших и погибших в локальных войнах жителей Щелкова почтили в поселке Фряново, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Ветераны Афганской войны, совет ветеранов Фрянова, представители духовенства, учащиеся школы №25 и студенты Щелковского колледжа возложили цветы к памятнику «Отдавшим жизни в локальных войнах».

В военных действиях в Афганистане принимали участие 844 жителя Щелкова.