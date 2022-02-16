РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 фев. Две спортсменки из городского округа Мытищи заняли 1 место на первенстве России по пауэрлифтингу, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Москве прошло первенство России по пауэрлифтингу (жим и классический жим).

Мытищинскую спортивную школу «ЦДЮС» на главном турнире страны представляли 4 спортсмена. По результатам соревнований две наши спортсменки заняли 1 место в своих весовых категориях.

Чемпионками России стали Алина Костина и Анна Новикова.