РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 фев. Инвалидам-колясочникам из подмосковного Домодедова вручили ноутбуки и комплектующие к ним, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Современная техника поможет им стать более мобильными – общаться, заниматься хобби и даже работать удаленно.

Весной 2021 года региональное отделение Общероссийского народного фронта выступило с инициативой обеспечить инвалидов ноутбуками – новым техническим средством реабилитации. Сегодня пилотный проект «Социализация инвалидов-колясочников на основе цифровизации их коммуникативных возможностей» реализуется в Подмосковье под контролем регионального Минсоцразвития.