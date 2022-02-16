РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 фев. Мешающие проезду машин коммунальных служб и спецтранспорта автомобили эвакуировали в одном из дворов на улице Вилора Трифонова в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Округ принял участие в пилотном проекте по перемещению транспортных средств, препятствующих проезду специализированной техники (мусоровозов) к контейнерным площадкам для сбора ТКО.

Согласно разработанному регламенту Главного управления содержания территорий Московской области, в муниципалитете приступили к эвакуации машин, которые препятствуют уборке, вывозу бытовых отходов и благоустройству, а также проезду карет скорой помощи и пожарной техники.

15 февраля были эвакуированы машины у дома №9 на улице Вилора Трифонова. Данная акция затронет все микрорайоны городского округа.

Жителям также напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения в части парковки транспортных средств в целях исключения возникновения чрезвычайных ситуаций.