РИАМО - 16 фев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к западным СМИ с шуточной просьбой опубликовать график, по которому российские военные будут «вторгаться» на Украину, сообщает Газета.ru.

По словам Захаровой, с осени 2021 года представители западной прессы заявляют о готовящемся «нападении» России на территорию Украины.

«Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и т.д. — огласите график наших «вторжений» на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Британское издание The Sun ранее заявило, что Россия нападет на Украину 16 февраля в 04:00. Кроме того, по данным американского издания Politico президент США Джо Байден утверждал лидерам союзных стран, что РФ намерена напасть на Украину в этот день.

Власти РФ неоднократно заявляли, что никакого «вторжения» не планируется, а все обвинения в этом российских властей не имеют никаких оснований.

