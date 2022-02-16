РИАМО - 16 фев. Депутаты Госдумы в третьем, итоговом, чтении приняли закон, ужесточающий наказание для педофилов, а также для их укрывателей, сообщил председатель федерального парламента Вячеслав Володин.

Согласно новым поправкам, отягчающие обстоятельства вводятся для тех, кто живет с ребенком, воспитывает детей, работает в сфере образования.

«Законом ужесточается наказание за укрывательство тяжких преступлений против детей до 14 лет. В этих случаях наказание составит до одного года лишения свободы», - написал Володин в своем Telegram-канале.

За преступление, совершенное против половой неприкосновенности несовершеннолетних в интернете, теперь будут наказывать лишением свободы до 6 лет.

Разработка мер по ужесточению будет продолжена.