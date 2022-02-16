РИАМО - 16 фев. С 9 часов 17 февраля до 2 часов ночи 18 февраля в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 20 м/с, дождь и выпадение мокрого снега. Жителям нужно во время непогоды сохранять осторожность при движении на улицах и дорогах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Автомобилистам рекомендуют снизить скорость при управлении машиной в неблагоприятных погодных условиях. Водителям необходимо сохраняться увеличенную дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Кроме того, следует избегать обгонов, перестроений, опережений и других внезапных маневров. Парковать авто следует вдали от деревьев.

Пешеходов призывают обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться от непогоды под деревьями. Родителям необходимо следить за своими детьми и не оставлять их без присмотра.

При необходимости следует позвонить по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.