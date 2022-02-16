РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 фев. В городском округе Мытищи обсудили проблемы жителей деревни Степаньково и поселка Аврора, сообщил депутат Мособлдумы Михаил Мурзаков в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что дистанционный прием жителей деревни Степаньково и коттеджного поселка Аврора прошел очень непросто. Есть серьезные проблемы с подъездными путями к этим населенным пунктам, но решать их обязательно нужно.

Мурзаков добавил, что вместе с жителями запускает процесс выдвижения инициатив, которые должны решить этот вопрос.