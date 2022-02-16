РИАМО - 16 фев. Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой защитить Битцевский лес от застройки, сообщает пресс-служба партии.

По словам Миронова, причиной обращения стали жалобы жителей районов Коньково, Ясенево, Чертаново. Они просят сохранить Битцевский лес и территорию рядом.

«Прошу Вас рассмотреть возможность поручить уполномоченным органам оказать любое содействие в решении проблемы, поднятой заявителями, и предоставить информацию по данному вопросу. О результатах прошу проинформировать меня и заявителей», – сказал Миронов.

Битцевский лес имеет природоохранное, рекреационное, эколого-просветительское и историко-культурное значение как особо ценный, крупный и целостный природно-территориальный комплекс. Там растут редкие растения и водятся разные виды животных.