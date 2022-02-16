РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. Депутат Мособлдумы Павел Максимович 18 февраля проведет прием жителей Подольска в режиме онлайн.

«Очередной личный прием граждан проведу 18 февраля с 15:00 до 17:00 в общественной приемной Подольского отделения ВПП «Единая Россия», - написал Максимович на своей странице во «ВКонтакте».

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой прием будет проходить в дистанционном режиме – по телефону или видеосвязи. Для предварительной записи необходимо позвонить по телефонам: 8(903)222-55-15 или 8(496)757-65-94.