РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 фев. Сотрудники «Мособлпожспаса» продолжают следить за безопасностью на водоемах региона, определяя опасные для выхода на лед места. Спасатели Балашихи в ходе очередного профилактического рейда посоветовали жителям округа не выходить на лед в связи с оттепелью и соблюдать правила безопасности, сообщается на странице Ногинского теруправления «Мособлпожспаса» в соцсети «ВКонтакте».

По прогнозам синоптиков, весна в Подмосковье придет раньше обычного. Из-за положительных дневных температур уже сейчас снег усиленно тает, освобождая поверхность автомобильных дорог и пешеходных тротуаров. Тает снег и на водоемах, образуя проталины там, где совсем недавно был прочный лед.

По словам первого замначальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолия Плевако, за прошедшие сутки в регионе было обследовано 52 водоема. Замеры показали среднюю толщину льда в пределах 25-35 см. Однако из-за плюсовых дневных температур лед становится темным, рыхлым, непрочным. В местах, где его снизу истончает подводное течение, и вовсе образуются проталины. На сегодняшний день таких водоемов, где зафиксированы опасные участки, уже 10.

Это река Москва в районе д. Кукарино в Можайском округе, Коломне и Бронницах, река Клязьма в районе Ногинска и Орехово-Зуева и Пироговского рукава Клязьминского водохранилища в деревне Строкино Мытищ, река Яуза в районе Дружбы в Мытищах, реки Вохонка в Павловском Посаде, Ока в Озерах, Волга в Дубне и Ольховка в Ульянине. Здесь в некоторых местах акватория вовсе открыта от льда, а на отдельных участках в ночное время лед образуется, а днем тает.

«Если учесть, что снег продолжает идти, то промоины и проталины под его слоем становятся незаметны человеческому глазу, и в этих местах можно легко провалиться», – сказал Плевако.

Он добавил, что в связи с оттепелью без надобности на лед водоемов лучше не выходить.

«Если есть возможность преодолеть какое-либо расстояние по земле или по мосту, пусть даже это займет больше времени, то лучше выбрать этот вариант передвижения, нежели сокращать путь по льду водоема. В данном случае актуальна поговорка «тише едешь – дальше будешь». Она поможет сохранить вам жизнь и здоровье. Берегите себя», – заключил Плевако.