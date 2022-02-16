РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 фев. В городском округе Мытищи в рамках программы «Тонкий лед» спасатели измерили толщину льда на пяти водоемах вблизи населенных пунктов, сообщается на сайте администрации горокруга.

По состоянию на среду, толщина льда на канале им. Москвы в районе деревень Новосельцево и Большая Черная составляет 33-34 сантиметра.

Надежнее лед на Пироговском водохранилище рядом с деревнями Подрезово и Сорокино. Там его толщина составляет 50 см.

Выходить на лед реки Яуза в городской черте крайне опасно. Его толщина не превышает и 2 сантиметров у берега. Замеры были сделаны на набережной у улицы Щербакова.