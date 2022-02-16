РИАМО - 16 фев. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что признание Луганской и Донецкой народных республик действительно не коррелирует с Минскими соглашениями, сообщает РИА Новости.

Накануне депутаты Госдумы согласовали обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором говорится о признании самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

«Безусловно, признание не коррелируется с Минскими соглашениями. Это действительно так... Президент сказал, что главной задачей является реализация минского комплекса мер», - отметил Песков.

Пока ни одно государство-член ООН не признало указанные республики. По мнению властей Украины, ЛНР и ДНР захвачены террористическими и сепаратистскими организациями. Обе республики были созданы в апреле 2014 года.

Ранее Россия заявила об уважении к волеизъявлению населения Донецкой и Луганской областей. Но власти уточнили, что это не является признанием.