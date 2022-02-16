РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 фев. В городском округе Мытищи за минувшие сутки выявили 115 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе выявили 39 208 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

3 499 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки. Всего на данный момент в Московской области выявили 904 601 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Скончались 13 902 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 741 675 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.

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