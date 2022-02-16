РИАМО - 16 фев. Зарубежные площадки, предоставляющие доступ к видеоиграм в РФ, могут обложить налогом в 5%. В этом случае деньги от оборота на российском рынке будут перечисляться в бюджет на поддержку патриотических видеоигр, сообщает «Коммерсант».

Речь идет о таких площадках, как Steam, PlayStation Store, Epic Games Store, Xbox Games Store и других иностранных сервисов, представляющих игровой контент. Чиновники рассчитали, что таким образом поступления в казну вырастут на 10 млрд рублей в год.

По данным источника, разаботкой будущей бизнес-модели занимается Минцифры. Это поможет разработчикам российских видеоигр, популяризирующих русскую историю и культуру.

Представители зарубежных игровых площадок возмужную необходимость выплаты налога не прокомментировали.