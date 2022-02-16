РИАМО - 16 фев. Лыжники Александр Терентьев и Александр Большунов заняли третье место в командном спринте на Олимпиаде в Пекине, сообщает Газета.ru.

В течение всей гонки спортсмены из России были одними из лидеров. Большунов периодически отрывался от преследователей из других сборных. Терентьев на последний круг выходил в первой тройке. Тем не менее, он не смог поддержать темп, уступил соперникам и занял третье место.

Норвежец Йоханнес Клебо вырвался вперед и завоевал для своей команды золотую медаль. Финны стали вторыми в дисциплине.

Ранее лыжники принесли сборной Олимпийского комитета России 9 медалей. Александр Большунов, мужская и женская эстафетные команды завоевали золотые награды. Наталья Непряева, Денис Спицов и Александр Большунов также получили серебряные медали, а Александр Терентьев и тандем в женском командном спринте получили по бронзовой медали.

На лыжных гонках Олимпиады будет разыграно 12 комплектов наград.

В медальном зачете Олимпиады в Пекине российские спортсмены занимают 9 строчку. Лидерами соревнований являются спортсмены из Норвегии, Германии и США.

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