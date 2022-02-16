РИАМО - 16 фев. Сотрудники подмосковной полиции разыскивают мужчину, который совершил побег из медицинского учреждения, куда его доставили для проведения освидетельствования. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ.

Мужчина 1992 года рождения ранее был задержан сотрудниками МУ МВД России «Балашихинское». Он находился в федеральном розыске по линии МВД Киргизии за совершение хулиганства.

По факту побега задержанного из медучреждения проводится служебная проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента, в том числе будет дана оценка действиям сотрудников полиции.

В настоящий момент правоохранители устанавливают местонахождение сбежавшего мужчины, а также принимают меры к его задержанию.