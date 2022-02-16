РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 фев. Первый замглавы администрации городского округа Мытищи Юлия Купецкая вместе с руководителями ГК «Самолет» приняла участие в закладке капсулы времени в фундамент здания детского сада, который будет построен в 29-м микрорайоне в 2024 году, сообщается на сайте администрации горокруга.

Детский сад, рассчитанный на 200 воспитанников, построят на территории ЖК «Мытищи Парк». Объект возведут за счет внебюджетных средств в рамках договора о комплексном развитии территории.

По словам Купецкой, когда город развивается, первые вопросы, которые задают жители, касаются социальной инфраструктуры: где будут учиться дети, какие дошкольные учреждения посещать.

«Любой застройщик в рамках своих договоров и обязательств должен возводить социальные объекты. И такого подхода должны придерживаться все застройщики муниципалитета. Сегодня вместе с представителями группы компаний «Самолет» торжественно заложили капсулу времени в основание здания детского сада в микрорайоне 29. В 2024 году мы откроем новый, современный, комфортный детский сад для самых юных мытищинцев», – отметила Купецкая.

В трехэтажном здании общей площадью чуть менее 3,5 тыс. кв. м расположатся игровые и спальные комнаты для 9 групп. Залы для музыкальных и физкультурных занятий, а также кладовые оборудуют на 2 и 3 этажах. Отдельно запроектирован медицинский блок. На прилегающей территории установят игровые площадки, высадят деревья и кустарники.

Планируется, что застройщик – группа компаний «Самолет» – получит разрешение на ввод детского сада в эксплуатацию до второго квартала 2024 года. В детском саду будет создано 52 рабочих места.

«Мы все рады тому, что начинаем большое дело. Детский сад, который будет построен, обязательно порадует наших маленьких жителей и их родителей. А мы приложим все усилия, чтобы сдать его в эксплуатацию к сентябрю 2024 года», – отметил управляющий директор ГК «Самолет» Алексей Козлов.