РИАМО - 16 фев. За минувшие сутки в Подмосковье было выявлено 3499 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Наибольшее число случаев зафиксировано в Одинцовском округе (218) и Воскресенске (204), сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

173 случая выявили в Раменском округе, 158 — в Сергиевом Посаде, 146 — в Наро-Фоминском округе, 143 — в Ленинском округе, 134 — в Пушкине, 121 — в Люберцах, 115 — в Мытищах, 112 — в Орехово-Зуевском округе, 109 — в Балашихе, 108 — в Богородском округе, 104 — в Коломне, 101 — в Химках.

99 случаев заболевания выявили в Долгопрудном, 97 — в Егорьевске, 96 — в Щелкове, 95 — в Ступине, 93 — в Реутове, 79 — в Красногорске, 78 — в Дмитрове, 65 — в Жуковском, 60 — во Фрязине, 51 — в Чехове, 50 — в Шаховской.

По 45 случаев выявили в Солнечногорске и Шатуре, по 40 — в Луховицах и Истре, 38 — в Павловском Посаде, 35 — в Серебряных Прудах, 34 — в Лосино-Петровском, 33 — в Королеве, по 32 — в Ивантеевке и Подольске, по 28 — в Волоколамске и Озерах, по 24 случая — в Лобне, Электрогорске и Краснознаменске, 21 — в Дзержинском.

18 случаев коронавируса выявили в Кашире, 17 — в Клину, 12 — в Зарайске, 10 — в Котельниках, 9 случаев выявили в Дубне, 5 — в Серпухове, по 4 случая выявили в Бронницах, во Власихе, Рузе, а также Электростали, по 3 — в Можайске, Лыткарине и Черноголовке, 2 — в Лотошине, по 1 случаю — в Звездном городке и Пущине.

Ни одного случая заболевания коронавирусом за сутки не выявили в Протвине, Молодежном, Рошале, Талдоме и Красноармейске.

Всего в Московской области за пандемию выявлен 904 601 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 902 человека. Выздоровели и выписались 741 675 пациентов.

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