РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 фев. В городском округе Мытищи 23 и 26 февраля пройдут массовые катания на основной арене в Ледовом дворце «Арена Мытищи», сообщается в Instagram-аккаунте «Арены Мытищи».

В среду заключительный день работы уличного катка на территории дворца. В связи с повышением температуры каток на улице функционировать не будет.

Возобновляются массовые катания на основной арене. Специально для гостей подготовили праздничные сеансы 23 и 26 февраля. Билеты можно приобрести в кассах дворца.

Для посетителей работают каток, уютный бар, музыка, прокат и профессиональная заточка коньков. Адрес: г. Мытищи, ул. Летная, 17.