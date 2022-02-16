РИАМО - 16 фев. Между проездом Энергетиков, Фрязевским шоссе и Южный проспектом в Электростали появится новый индустриальный кластер. Там будет создано более 100 рабочих мест, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«На отведенном под застройку земельном участке площадью 5,6 га появятся современные промышленные корпуса российских производителей. Новая индустриальная площадка позволит создать более 100 новых рабочих мест», – сказал министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В состав существующего производственно-складского комплекса войдут новые здания. Корпуса имеют переменную этажность: цех будет одноэтажным, а административно-бытовой блок – двухэтажным.

Кроме того, там появится насосная станция, локальные очистные и другие технические сооружения. Фасады комплекса облицуют алюминиевыми композитными панелями и сэндвич-панелями со скрытым креплением без доборных элементов.

«Промышленный комплекс в Электростали не только создает рабочие места, но и демонстрирует современные фасадные решения. Здания увязаны в единую композицию общей стилистикой решения фасадов и единой колористической гаммой», – подчеркнула главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.

Также на объекте будут созданы парковки на 40 мест, в том числе для маломобильных граждан.