РИАМО - 16 фев. В подмосковном Орехово-Зуеве 33-летнему местному жителю предъявили обвинение в убийстве 47-летней возлюбленной, которое произошло 14 февраля, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Московской области.

По данным следствия, между мужчиной и женщиной в тот день произошла ссора. В ходе конфликта он схватил нож и ударил свою подругу в шею. Удар оказался смертельным. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина завернул тело убитой в одеяло и выбросил его в канаву вблизи ул. Матросова.

«Действия мужчины были зафиксированы камерой наружного видеонаблюдения, установленной его соседом, также были обнаружены капли крови, оставленные в подъезде. Кроме того, бдительный сосед обратился в правоохранительные органы», — сообщили в пресс-службе.

Мужчина сознался в убийстве прибывшим полицейским, которые задержали его. Также он показал место, где оставил труп возлюбленной.

В отношении задержанного возбудили дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствие будет ходатайствовать об аресте мужчины.