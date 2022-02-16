РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 фев. В среду в рамках заседания совета депутатов Балашихи состоялся отчет об итогах работы МУ МВД России «Балашихинское» за 2021 год, рост показателей по интернет-преступлениям составил 87%, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

На очередном заседании совета депутатов обсудили 12 вопросов. По словам председателя совета Геннадия Попова, рассматривались вопросы принятия на баланс муниципалитета бесхозяйных дорог, порядка работы с обращениями граждан, утверждения дополнительных мероприятий по укреплению материально-технической базы отраслей «Образование», «Культура», «Физическая культура и спорт» на 2022 год.

В рамках заседания состоялся отчет об итогах работы МУ МВД России «Балашихинское» за 2021 год. Начальник МУ МВД Михаил Москаленко сообщил, что общий уровень преступности в округе идет на снижение. При этом по сравнению с 2020 годом отмечен рост среди тяжких и особо тяжких преступлений, а также случаев интернет-мошенничества.

«Рост показателей по интернет-преступлениям составил 87% по сравнению с аналогичным периодом – в 2021 году поступило около 700 заявлений. По остальным группам – кражи, угоны и т. д. – значительное снижение. Добиться этого удалось благодаря внедренной системе «Безопасный город» и эффективной работе сотрудников управления», – отметил Москаленко.

Он добавил, что эффективным методом борьбы с мошенниками в Сети является профилактическая работа с населением. Чем больше осведомленность граждан в данном вопросе, тем меньше людей будут попадаться на уловки преступников.