РИАМО - 16 фев. На территории индустриального парка «Есипово» в городском округе Солнечногорск будет запущена IV очередь производственно-складского комплекса «Индастриал сити». Объем инвестиций в проект составит около 1,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Соглашение о создании нового комплекса подписали ООО «Индастриал Сити «Есипово 3» холдинга «Строительный Альянс» и АО «Корпорация развития Московской области».

Реализация проекта начнется после завершения второй и третьей очередей комплекса в индустриальном парке «Есипово».

«Комплекс будет построен по формату Light Industrial – это своего рода промышленный коворкинг, резидент которого получает полностью готовое помещение для ведения производственной деятельности. Сегодня такие проекты активно развиваются сразу на нескольких площадках Подмосковья, обеспечивая регион качественной промышленной инфраструктурой», – отметила глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева.

На объекте будет создано более 265 рабочих мест.

В ноябре 2019 года и ноябре 2020 года были подписаны инвестиционные соглашения о реализации 3 производственно-складских комплексов «Индастриал сити» общей площадью застройки 66 025 кв. м.

«Приятно отметить, что на территории индустриального парка «Есипово» будет создан производственно-складской комплекс в востребованном на сегодняшний день формате Light Industrial. Это подтверждает высокий уровень развития промышленной инфраструктуры в действующем ИП и станет полезным опытом для наших новых локаций», – отметил гендиректор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

Благодаря проекту в регионе появятся новые высокопроизводительные рабочие места, которые помогут динамично развивать сектор малого и среднего предпринимательства.

Как отметил директор ООО «Индастриал Сити «Есипово» Андрей Заславский, будущий производственно-складской комплекс поможет усилить позицию «Строительного Альянса» как компании с новаторским подходом к повышению эффективности бизнеса. Резиденты будут обеспечены необходимыми телекоммуникациями и комфортными условиями для продуктивной работы.