РИАМО - 16 фев. В Москве супружеской паре предъявлено обвинение в покушении на убийство своих малолетних детей, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СКР по столице Юлия Иванова.

Ранее в Москве нашли двух 8-месячных голодных грудничков в заваленной мусором квартире на улице Плеханова.

Как выяснили следователи, с конца мая 2021 года по февраль 2022 года супруги систематически причиняли малышам физические, психические и нравственные страдания. В результате этого младенцы оказались в крайне тяжелом состоянии, из госпитализировали. По данному факту возбудили дело по ст. 156 и ст. 117 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и истязание).

«Учитывая лишение фигурантов в 2020 году родительских прав в отношении 8 малолетних детей за длительный асоциальный образ жизни, систематическое непринятие мер по воспитанию своих детей, их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних группой лиц). Предъявлено соответствующее обвинение», — сказала Иванова.

Следствие будет ходатайствовать о заключении нерадивых родителей под стражу. Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой Москвы.