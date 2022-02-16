РИАМО - 16 фев. Депутаты Московской городской думы приняли в целом проект постановления «О проекте федерального закона «О признании утратившим силу пункта 2 статьи 51 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». Таким образом, будет отменена плата за посещение федеральный особо охраняемых природных территорий Москвы, передает корреспондент РИАМО.

«В нашем постановлении правительства Москвы от 24 ноября 2020 года установлено бесплатное посещение ООПТ регионального значения в нашем городе. Федеральными государственными бюджетными учреждениями в отношении ООПТ федерального значения, расположенных на территории этого субъекта РФ, будет установлено посещение на платной основе», — заявил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

Он пояснил, что это вызовет неизбежно негативную реакцию общества из-за непонимания причин бесплатности посещения одних природных территорий и платности посещения других таких мест, расположенных в пределах одного и того же субъекта России.

Как сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, финансирование мероприятий по охране, содержанию и использованию особо охраняемых природных территорий предусматривается в столичном бюджете отдельной строкой.

«Так, в 2022 году на охрану и развитие особо охраняемых природных территорий, городских почв и охрану животных на ООПТ в Москве предусмотрено 1 049 974,3 тыс. рублей, а на организацию досуга и отдыха населения на особо охраняемых природных территориях в городе Москве – 23 093 127,3 тыс. рублей», - сказал он.

Депутат Московской городской думы Александр Семенников добавил, что участники профильной комиссии в ходе пленарного заседания порекомендовали поддержать данный проект постановления.