РИАМО – 16 фев. В прошлом году «Газпром нефть» увеличила производство бензина на собственных Московском и Омском нефтеперерабатывающих заводах на 5,3%, до 7,26 млн т. Достигнуть таких показателей позволила реализация программы развития НПЗ «Газпром нефти», сообщает пресс-служба компании.

Так, в 2021 году выпуск высокотехнологичного бензина G-Drive с октановым числом 100 увеличился на 16,5%, до 92 тыс. т. По сравнению с годом ранее на 7,9% (до 9,69 млн т) увеличился суммарный выпуск дизельного топлива, вместе с тем выпуск зимнего дизеля вырос на 19,7% (до 2,17 млн т).

Кроме того, производство авиакеросина увеличилось на 39,6%, до 2,55 млн т. Рост объемов выпуска товарного дорожного и строительного битума составил 15,7%, до 2,15 млн т.

Московский и Омский нефтеперерабатывающие заводы компании в минувшем году совокупно обеспечили переработку 32,24 млн т нефтяного сырья, что на 8,3% больше, чем за год до этого.

НПЗ в Москве начал производить по собственной рецептуре экологичное судовое топливо с содержанием серы менее 0,5%. Данный продукт полностью соответствует требованиям Международной конвенции MARPOL-2020.

Стоян Васев

Московский НПЗ увеличил показатели производства нефтепродуктов для столичного региона благодаря новейшему комплексу переработки нефти «Евро+», который запустили в 2020 году по команде президента РФ Владимира Путина. На торжественной церемонии также присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин. Благодаря новому комплексу МНПЗ увеличил выпуск продукции, обеспечил хорошую стабильность поставок и расширил ассортимент, а именно начал выпускать высокооктановый бензин G-Drive 100. Комплекс заменил пять установок прошлого экопоколения и уменьшил воздействие на природу.

Заместитель председателя правления «Газпром нефти» Анатолий Чернер отметил, что компания продолжает вкладывать инвестиции в развитие собственных нефтеперерабатывающих активов.

«В 2021 году началось строительство комплекса глубокой переработки нефти на Московском НПЗ. В этом проекте участвуют ведущие российские и зарубежные производители оборудования и разработчики технологических решений. Благодаря этому комплексу Московский НПЗ сможет отказаться от выпуска мазута, нарастить производство моторного топлива и получит возможность увеличить производство водорода, в том числе для транспортной системы столичного региона», - сказал Чернер.

Он добавил, что на Омском нефтеперерабатывающем заводе «Газпром нефти» готовится к запуску комплекс глубокой переработки нефти.

«Все эти проекты позволят повысить эффективность производства и увеличить выпуск востребованных рынком нефтепродуктов», - резюмировал Чернер.