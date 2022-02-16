РИАМО - 16 фев. Московское областное УФАС России оштрафовало ПАО «Россети Московский регион» на 600 тыс. рублей, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

В ведомство обратился житель деревни Тимонино городского округа Солнечногорск с жалобой на несоблюдение компанией правил технологического присоединения.

В результате проведения административного расследования по делу об административном правонарушении УФАС установило, что компания нарушила правила техприсоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям.

ПАО «Россети Московский регион» ранее уже привлекалось к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения. Указанный факт послужил основанием для привлечения организации к административной ответственности по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ.