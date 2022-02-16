РИАМО - 16 фев. На территории Московской области стартовала Всероссийская акция «ЕГЭ для родителей». В первый день мероприятие прошло в Дмитрове, в нем участвовали около 100 человек – родители, выпускники, учителя, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

Также в акции поучаствовали почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина, олимпийский чемпион-саночник Роман Репилов.

«Акция уже стала традиционной. Ежегодно родители выпускников и просто все желающие с большой охотой пробуют свои силы в прохождении ЕГЭ. В этом году участники акции могут проверить свои знания по русскому языку», - сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Участники акции сдают экзамены, а после получают оценки. Они проходят всю процедуру Единого госэкзамена.

По словам Каклюгиной, таким образом взрослые показывают своим примером, что не стоит бояться ЕГЭ, если к нему хорошо подготовиться.

ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году: новшества, даты экзаменов, проходные баллы>>