РИАМО - 16 фев. На отчетно-выборной конференции 17 февраля подмосковное отделение партии «Единая Россия» выберет новый руководящий состав. В программе конференции также запланировано подведение итогов работы, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Членам партии предстоит переизбрать Региональный политический совет, президиум политсовета, контрольную комиссию и секретаря отделения партии.

Подмосковное отделение оценит проделанную работу и определит основные стратегические задачи работы партии на следующий 5 лет.

Кроме того, состоится награждение лучших местных отделений по итогам работы в прошлом году.