РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 фев. В Домодедове на водоемах, где традиционно поднимается уровень воды весной, установят систему контроля, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

Ежокин провел штаб, на котором обсудили противопаводковые мероприятия.

«На водоемах, где традиционно поднимается уровень воды, будет установлена специальная система контроля. Следим и за состоянием плотин. Связались с собственниками гидротехнических сооружений для усиления контроля с их стороны», – написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В прошлом году были проведены работы по устройству ливневых канализаций в микрорайоне Востряково. Эта работа продолжится. В плане дорожных служб – очистка ливневых колодцев.