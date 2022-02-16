РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 фев. За прошедшие сутки в Щелкове выявили 96 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 13 783 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье за прошедшие сутки выявили 3 499 случаев Covid-19.

За все время пандемии в Московской области подтвержден 904 601 случай инфицирования коронавирусом. Скончались 13 902 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 741 675 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.