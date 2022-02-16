РИАМО - 16 фев. Недавно прибывший в Московский зоопарк самец антилопы бонго Кову позволит впервые начать воспроизводство этих животных в зоосаде, сообщает пресс-служба столичного зоопарка.

Бонго является крупнейшим видом антилоп. В естественной среде они обитают на территории тропических и горных лесов Кении, Гвинеи, Того и Конго. Эти животные занесены в международную Красную Книгу.

Самец составит пару самке по имени Грейси. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что животные выйдут на улицу после того, как растает снег, а положительная температура воздуха станет устойчивой.

«Наши бонго выйдут на улицу, когда сойдет снег и установится устойчивая температура выше хотя бы 10 градусов Цельсия. Они начнут принимать кратковременные солнечные ванны – и, скорее всего, встретятся лично во время одной из них. Пока говорить о результатах рано, но мы приложим все силы, чтобы все прошло наилучшим образом», – сказала она.

К паре антилоп не планируется водить экскурсии, чтобы не помешать им размножаться.