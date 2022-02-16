РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 16 фев. Сотрудники ПАО «Россети Московский регион» в среду выявили нарушителей правил использования охранных зон энергообъектов в Котельниках, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Профилактический рейд провели энергетики на территории возле здания №3 в Коммерческом проезде.

Вывоз и складирование снега в пределах охранных зон линий электропередачи недопустимы. Сотрудники электросетевой компании предупреждают о том, что использование данных территорий в качестве полигона может привести к гибели рабочих, аварийному отключению электроснабжения, а также порче имущества коммунальщиков.

«Несанкционированные работы по отвалу снега в охранных зонах линий электропередачи ВЛ 110 кВ «Чагино-Болятино» с отпайкой на подстанцию 110 кВ «Котельники» и ВЛ 110 кВ «Чагино-Юбилейная» могут оставить без света жителей городских округов Котельники, Дзержинский, Люберцы, Лыткарино, а также стать причиной несчастных случаев электротравматизма», - сообщили в ПАО «Россети Московский регион».