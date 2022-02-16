РИАМО - 16 фев. Специалисты подмосковной «Системы Забота» каждый год помогают более 3 тыс. инвалидов по слуху. Консультации оказывают 24 часа в сутки, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Люди с нарушением слуха звонят в диспетчерскую, где им оказывают справочно-коммуникационные услуги. Так, при обращении в «Систему Заботы» можно вызвать службы экстренной помощи через Skype, сообщения в Telegram и других видеотелефонных систем связи.

Операторы системы - профессиональные сурдопереводчики. Люди с нарушением слуха жестовым языком рассказывают оператору о своей проблеме и о том, какую помощь им нужно оказать.

Оператор-переводчик без прерывания сеанса видеосвязи передает сообщения инвалида слышащему абоненту и обратно.

Связаться с оператором «Системы Забота» можно по горячей линии: 8 (800) 707-11-62, в Telegram по номеру: +7 (903) 177-18-29 или по Skype: zabota99.