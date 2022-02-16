РИАМО (КОРОЛЕВ) - 16 фев. Административная комиссия Королева выявила 106 нарушений правил парковки личных автомобилей жителей за декабрь 2021 года и январь 2022 года, сообщает пресс-служба городского координационного совета.

Инспекторы информируют жителей, размещают предупреждающие информационные материалы о правилах парковки. За указанный период силами инспекторов размещено 3 749 объявлений на автомобилях, на подъездах многоквартирных домов – 486, на информационных щитах во дворах – 8 объявлений.

Наибольшее количество нарушений зафиксировано на улице Академика Легостаева, 4 корп. 2, улице Тихонравова, 35 корп. 3, улице Гагарина, 34.

«Информирование граждан – наша основная задача, и только в случае злостного игнорирования правил наши сотрудники выписывают штрафы нарушителям. Учимся парковаться правильно, чтобы всем было комфортно жить в нашем городе», – сказал председатель административной комиссии, заместитель главы города Павел Котов.