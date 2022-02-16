РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. Сотрудники ГИБДД Подольска в ходе рейда выявили 3 водителей, нарушивших правила перевозки детей, сообщили в группе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

В среду отделом ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск проведено профилактическое мероприятие «Детское кресло». За время рейда выявлено 3 водителя, нарушивших требования к перевозке детей, установленные ПДД. Им грозит административный штраф в размере 3 тыс. рублей.

Горожан просят не пренебрегать правилами безопасной перевозки детей в салоне автомашины. Ведь жизнь ребенка целиком и полностью зависит от водителя.