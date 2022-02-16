РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 фев. Хирурги онкогинекологического отделения №4 Московского областного онкологического диспансера в Балашихе проводят около 100 минимально инвазивных вмешательств в год пациенткам с онкопатологиями органов малого таза, страдающим ожирением, сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Недавно в отделении выписали пятую с начала текущего года пациентку, которая была прооперирована лапароскопическим методом. Ее вес составил 154 кг. При установленном диагнозе «рак тела матки» ей успешно удалили опухоль вместе с пораженными органами женской половой сферы и провели лимфодиссекцию (удаление группы лимфоузлов).

Средний возраст пациенток с онкопатологиями, страдающих ожирением, - старше 60 лет. По словам заведующего гинекологическим отделением №4 Дмитрия Огая, пациенток с избыточной массой тела технически сложно оперировать лапароскопическим методом, не все специалисты это делают.

«У большинства из них есть серьезные сопутствующие заболевания: гипертония, сахарный диабет, сердечная и венозная недостаточность и т. д. Но мы думаем не о том, как проще оперировать, а как обеспечить надлежащий уход, выписать из лечебного учреждения на своих ногах. Конечно, распространенные формы заболевания стараемся оперировать открыто», - сказал Огай.

Специалисты отмечают, что лапароскопические операции позволяют избежать множества послеоперационных осложнений, в том числе по поводу заживления брюшной стенки. Намного легче проходит реабилитационный период: уже на первые сутки больные могут самостоятельно передвигаться.