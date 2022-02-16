РИАМО - 16 фев. На территории столичного Кремля завершились работы по созданию поземного археологического музея, сообщила генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.
«Это музей, который представляет очень важные и интересные артефакты, которые были найдены при раскопках», - рассказала Гагарина.
В настоящее время проводится благоустройство территории вокруг музея. Завершить работы строители смогут после того, как в Москве растает снег.
«Музей абсолютно полностью готов к тому, чтобы принимать посетителей. И мы также ждем всех в гости», - заключила Гагарина.
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