РИАМО - 16 фев. На территории столичного Кремля завершились работы по созданию поземного археологического музея, сообщила генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

«Это музей, который представляет очень важные и интересные артефакты, которые были найдены при раскопках», - рассказала Гагарина.

В настоящее время проводится благоустройство территории вокруг музея. Завершить работы строители смогут после того, как в Москве растает снег.

«Музей абсолютно полностью готов к тому, чтобы принимать посетителей. И мы также ждем всех в гости», - заключила Гагарина.