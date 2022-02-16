РИАМО - 16 фев. Молодой человек ранил ножом двух сотрудников полиции во время задержания на улице Медынской в Москве, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Задержание мужчины 1999 года рождения, который подозревается в краже, проводили сотрудники УМВД России по Ленинскому городскому округу. Нападение на правоохранителей произошло в подъезде жилого дома.

«Подозреваемый <...> при задержании оказал сопротивление двум полицейским и нанес им ножевые ранения, однако был задержан и доставлен в отдел полиции. Один из сотрудников полиции был госпитализирован в медучреждение», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Она добавила, что по факту произошедшего принято процессуальное решение. В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.