РИАМО - 16 фев. В Московской области 17 февраля ожидается усиление ветра с порывами 18-20 м/с в течение суток, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

Людям порекомендовали убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом, обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб дому, автомобиль поставить в гараж или парковать вдали от деревьев.

Находясь на улице, лучше обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

В случае необходимости следует обращаться по телефону доверия: 8 (498)-505-41-70, а также по телефону спасения - 112.