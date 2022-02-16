РИАМО - 16 фев. В 2018 году в столице появился первый электробус, на сегодняшний день сеть их маршрутов в городе выросла до 790 км, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр добавил, что электробус – плавный, просторный и маневренный. Этот вид городского транспорта очень удобен для пассажиров. А еще электробусы экологичны. За прошлый год объем парниковых газов в Москве только за счет электробусов снизился на 30 тыс. тонн.

«Поэтому каждый день его выбирают 350 тыс. человек. Уже сейчас в Москве самый большой парк электрических автобусов в Европе. Но мы продолжаем его расширять», – сказал Собянин.

По его словам, к концу следующего года в городе будет уже 2 тыс. электробусов.

Заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов подчеркнул, что за год сеть маршрутов электробусов в городе выросла вдвое.

«Все электробусы – российского производства, их нам поставляют ПАО «КАМАЗ» и «Группа ГАЗ». Стоимость – на 30% дешевле европейских аналогов. Они обслуживаются по контракту жизненного цикла, производитель обязуется обеспечить бесперебойный выход на линию каждого электробуса. В этом году планируем закупить еще 450-500, а в 2023 году их будет уже более 2000», – сказал он.