РИАМО - 16 фев. В Московской области федеральную выплату на первого ребенка получают более 45 тыс. семей с низкими доходами, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

«В Подмосковье свыше 45 тысяч семей с низкими доходами получают ежемесячную выплату на первого ребенка в увеличенном размере – 14 306 рублей. Выплата федеральная и предоставляется в рамках нацпроекта «Демография», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

По ее словам, выплату назначают семьям со среднедушевым доходом не более 32 150 рублей. Ежемесячная выплата начисляется семье до достижения ребенком возраста 3 лет.

«В Подмосковье также предусмотрено пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, размер которого также в этом году проиндексирован и составляет 50, 75 и 100% прожиточного минимума – это от 7153 до 14306 рублей соответственно», – добавила вице-губернатор.