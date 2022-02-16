РИАМО - 16 фев. Новое место для тренировок и проведения соревнований будущих олимпийцев, а также лукодром появятся на территории государственного училища олимпийского резерва в подмосковных Бронницах, сообщает пресс-служба Единого заказчика в сфере строительства, который отвечает за реализацию объекта.

Положительное заключение на строительство объекта в этом году уже дала Главгосэкспертиза России.

«По проекту планируется построить здание эллингов общей площадью 900 кв. м и лукодром на 20 мишеней с зоной разминки и отапливаемым укрытием. Для подготовки будущих олимпийцев будут поставлены комплекты тренировочных лодок», — сказали в пресс-службе.

Сейчас специалисты занимаются вертикальной планировкой, устройством подпорных стен. Уже выполнена перекладка инженерных сетей. В ближайшее время стартуют работы по устройству котлована, фундаментной плиты под эллинги и возведению вертикальных конструкций.

Завершить строительство объектов планируется в конце 2022 года. Застройщиком выступает ФГБУ ПОО «Государственное училище олимпийского резерва г. Бронницы Московской области».