РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. Неизвестные вандалы стали рисовать на стенах в подъездах ЖК «Весенний» Подольска, горожан призвали провести разъяснительные беседы со своими детьми, сообщается в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

С приходом весны в домах ЖК «Весенний» опять начали проявляться горе-художники, которые рисуют иероглифы на стенах. Жителей просят провести со своими детьми разъяснительные беседы.

«Дети должны понимать, что разрисовка стен иероглифами расценивается правоохранительными органами как хулиганство. Также эти действия расцениваются как порча общего имущества дома, а на закрашивание данного безобразия пойдут средства их же родителей», - говорится в сообщении.

В частности, неизвестные изрисовали стены на 18 этаже в подъезде 6 дома №2 (на Объездной дороге).