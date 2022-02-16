РИАМО - 16 фев. На Чертановской улице в Москве произошел наезд авто на 25-летнюю девушку. По предварительным данным, она перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы.

В Telegram-каналах и других источниках появилась информация, что на юге Москвы водитель такси сбил ребенка. ДТП действительно произошло по адресу: Чертановская улица, дом №1 корпус 1. Пострадавшей оказалась 25-летняя девушка.

Предварительно, медики диагностировали у пострадавшей сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Больше в ДТП никто не пострадал.