РИАМО - 16 фев. Женская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете на ОИ-2022, первыми оказались спортсменки из Швеции, сообщет Федеральное агентство новостей.

Медаль взяли Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Они участвовали в эстафете на 24 км.

Третьими в этом виде соревнований стали спортсменки из Германии.

Сборная Олимпийского комитета России занимает 9 строчку в медальном зачете на Играх в Пекине. Российские спортсмены завоевали 4 золотые медали, 8 серебряных и 11 бронзовых.

Ранее сборная России по хоккею обыграла датчан и вышла в полуфинал Игр.