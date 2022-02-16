РИАМО - 16 фев. В Музеях Московского Кремля 4 марта состоится открытие выставки «Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления», сообщила генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

«Выставка представляет дуэль как часть аристократической культуры, как часть придворной культуры. <…> До Петровского времени в России дуэлей не было. Русский дуэльный кодекс абсолютно ничего общего не имеет с дуэльными кодексами, которые существовали в других странах», — сказала Гагарина.

Она добавила, что в выставке принимает участие большое количество российских и зарубежных музеев, а также архивов. Москва уже получила от музеев Франции, Испании и Великобритании предметы, которые рассказывают о дуэльном кодексе и развитии дуэлей в Европе. Всего в экспозиции будут представлены свыше 140 экспонатов.

На выставке будут освещены 3 тематики дуэлей — средневековый божий суд, военные поединки и дуэли, появившиеся с XVI века. Также лекторы и кураторы проведут лекции по теме этой выставки. С расписанием можно будет ознакомится на сайте Музеев Московского кремля​.