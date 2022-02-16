РИАМО - 16 фев. В новой Москве продолжается строительство дублера Киевского и Калужского шоссе — автодороги Мамыри — Пенино — Шарапово, которая протянется от поселка Мосрентген в сторону Троицка до открытой в прошлом году трассы М-3 «Украина» — Середнево — Марьино — Десна, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Строительство включает в себя две очереди общей протяженностью 10,2 км. К работам дорожники приступили в начале 2020 года. Первый отрезок автодороги длиной чуть более километра мы открыли летом прошлого года. Он соединил Николо-Хованскую улицу с трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе», — сказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Новая автодорога поможет снизить нагрузку на Калужское и Киевское шоссе на участке от МКАД до Новых Ватутинок. Трасса соединит между собой дороги Солнцево — Бутово — Видное, М-3 «Украина» — деревня Ямонтово и М-3 «Украина» — Середнево — Марьино — Десна.