РИАМО - 16 фев. В Московской области 90% всех беременных женщин, подлежащих вакцинации, сделали прививку. Всего привилась 8 601 беременная, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Прививка от коронавирусной инфекции помогает уберечь здоровье и спасти жизни беременных женщин и их детей. Особенно важно сделать прививку тем беременным, кто страдает от ожирения, сахарного диабета, сердечно-сосудистых патологий, заболеваний легких и печени, а также других хронических болезней.

«Перед вакцинацией врач проведет осмотр, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний», – отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Беременных прививают от коронавируса на сроке после 22 недель. Кроме того, медики советуют проходить вакцинацию еще при планировании беременности.

Заражение коронавирусной инфекцией во время беременности может повысить риски выкидыша, преждевременных родов и тромботических осложнений.

«Врачи вынуждены экстренно родоразрешать беременных женщин с коронавирусом раньше срока, чтобы сохранить их жизни и жизни новорожденных. При этом у нас уже стали мамами достаточно большое количество женщин, привившихся во время беременности – они, как и их дети, здоровы», – заявила главный врач Московского перинатального центра, главный внештатный акушер-гинеколог Московской области Ольга Серова.

Записаться на прохождение вакцинации от коронавируса можно на портале госуслуг и по телефону 122. Также направление выдается в женской консультации по месту жительства. В перинатальных центрах вакцинацию проводят специалисты выездных бригад. Точный график прививок может дать врач, который ведет беременность.

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